Abasto en la CDMX está garantizado, no hacer compras de pánico, pide Sheinbaum

“Estamos a tiempo y hoy es tiempo de tomar otras medidas. Quedan suspendidas, temporalmente, a partir del lunes 23 de marzo y, por el momento, hasta el 20 de abril: museos, baños de vapor, gimnasios, reuniones en centros de culto (iglesias), cines, teatros, bares, centros nocturnos, discotecas, salones de fiesta, deportivos, zoológicos. Pilares, Cendis y Cadis, eventos públicos y privados de más de 50 personas”, reiteró Sheinbaum Pardo.



Mensaje importante sobre el Covid-19 hoy domingo 22 de marzo. pic.twitter.com/If5ITj6sgf — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 23, 2020

Luego de que hasta este domingo los casos de coronavirus en la Ciudad de México confirmados, son de 45, de los cuales sólo tres permanecen en hospitalización, la jefa de gobierno,con los institutos nacionales de Salud, los 16 alcaldes y la asesoría de especialistas en materia de salud, se están tomando las medidas para que haya el menor número de contagios,A través de su mensaje diario difundido a través de redes sociales, la funcionaria dijo que buscan que el sistema de salud no se sature y se pueda atender a los enfermos graves lo mejor posible.Refirió que cada país y cada ciudad en el mundo han tomado medidas distintas pero todas tienen el mismo objetivo: disminuir el contagio.Así, insistió en que todos los centros educativos de todos los niveles quedarán suspendidas las labores.que son los más vulnerables.Insistió en que este periodo de no clases, “no son vacaciones” y pidió a los ciudadanos no salir de sus casas de no ser necesario.y refirió que hasta este día solo hay tres pacientes en hospitales, “pero es muy probable que esto siga aumentando”.La mandataria de la Ciudad de México insistió en que está garantizado el abasto de insumos y que no se cerrarán los centros comerciales, ni los mercados, por lo que recomendó no realizar compras de pánico y pidió informarse a través de las fuentes oficiales., en breve presentará un plan económico integral que incluye el apoyo a las familias que más lo necesitan.Con información de Radio Fórmula