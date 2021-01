Abatieron en Guanajuato al ‘Diablo’, peligroso jefe de plaza del CJNG

Escuchar Nota

"No vamos a permitir que ningún delincuente se meta con la autoridad, así lo demostramos en Manuel Doblado, con el afamado 'Diablo', donde fue abatido por las fuerzas de la Fiscalía del Estado y no vamos a permitir que ningún delincuente se meta con nuestra autoridad, vamos a dar la pelea", expresó.



"Si ustedes se mantienen siempre de lado de la ciudadanía, por la derecha, no duden en acudir a nosotros, les vamos a responder y no los vamos a dejar solos, pero también quienes estén por la izquierda, quienes piensen que por ganarse un peso más o por miedo claudiquen en esta lucha contra la delincuencia, también verán la dureza del estado en cuanto a los procesos que vamos a llevar contra policías municipales, no nos vamos a detener", expresó.



"Lo hemos hecho con policías estatales, lo hemos hecho con fuerzas federales y hemos sido muy claros, no a la impunidad en el estado de Guanajuato".



.- El Gobernador de Guanajuato,, confirmó que un jefe de plaza del(CJNG), conocido como, fue abatido durante un enfrentamiento el pasado 11 de diciembre en elDurante un evento realizado esta mañana para entregar equipamiento de seguridad al Municipio de Pénjamo,afirmó quepor elementos de laSegún reportes de medios locales, el pasado 11 de diciembre, sujetos armados atacaron a balazos contra agentes ministeriales en la carretera, por lo que repelieron la agresión.En el evento, el panista aseveró que en Guanajuato no hay territorio donde no pueda ingresar la autoridad y recordó que fuerzas estatales y federales ingresaron a la localidad de, sede deldel mismo nombre.También pidió a los elementos de lasa no ser partícipes de la corrupción y el crimen organizado.