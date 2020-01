Abatir delincuencia no se da de un día a otro, pero vamos bien: Sheinbaum

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Abatir a la delincuencia no es algo que se vaya a dar de un día a otro, pero las acciones que se han implementado durante el primer año de la actual administración en la Ciudad de México han permitido reducir significativamente algunos índices delictivos, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.



"Lo dicen ahí los números de las carpetas de investigación y estamos trabajando más todos los días, no es que estemos… con lo que hemos hecho ya que sea suficiente, ni mucho menos. Nos reunimos todos los días, tenemos nuestras reuniones de asambleas de seguridad, se está trabajando todavía más, en particularmente estos delitos tienen que ver con uso de armas de fuego.



Respecto de los asaltos que se registraron este jueves en la zona de Santa Fe y de Perisur mencionó que en el primer caso se logró la captura de los responsables y en el segundo se trabaja para dar con el paradero de los asaltantes, además de que se reforzó la vigilancia en la zona.



"En cuanto lo conocí, de inmediato ya tenía conocimiento el secretario de Seguridad Ciudadana, ahí se puso una vigilancia especial, pero además hay un seguimiento de cámaras para poder llegar a los culpables de estos asaltos y se está trabajando desde enero en robo con violencia, con mayor actividad en términos de robo con violencia a automovilistas, a transporte público y robo a casa habitación, además de transeúnte.



La mandataria capitalina recordó que la estrategia de seguridad de su gobierno está basada en cinco ejes con los cuales aseveró se busca atacar de raíz los delitos al brindar atención a sus causas, además de que se dignifica el trabajo de los cuerpos policiacos y se fortalece el trabajo de inteligencia.



Sumado a ello, dijo, diariamente se reúne el gabinete de seguridad y para no quedarse en las cifras detalló asiste martes y jueves a asambleas de seguridad ciudadana en diferentes colonias para conocer de viva voz las necesidades que en la materia tienen los habitantes de esta urbe.



Con información de Excélsior