Abe nominó a Trump para Nobel de la Paz a petición de EU

El primer ministro japonés Shinzo Abe nominó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Premio Nobel de la Paz a solicitud del gobierno estadunidense, reveló hoy el diario The Asahi Shibum, dos días después de que el mandatario estadunidense anunció dicha nominación.Fuentes del gobierno japonés, revelaron al periódico japonés, que Abe accedió a nominar al Trump para el Premio Nobel de la Paz durante el otoño pasado por sus esfuerzos para la desnuclearización de Corea del Norte, dijeron fuentes del gobierno japonés el 16 de febrero.“El gobierno de Estados Unidos ‘de manera informal’ solicitó a Tokio que nominara a Trump luego de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un en Singapur en junio, la primera cumbre entre los dos países”, destacó el reporte citando, un funcionario anónimo del gobierno japonés.En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadunidense anunció el viernes pasado la nominación y aseguró que Abe le entregó una copia de la carta de cinco páginas que el primer ministro japonés envió al Comité Nobel de Noruega, que otorga el premio."Creo que puedo decir esto, el primer ministro Abe de Japón me entregó la más hermosa copia de una carta que envió a la gente que otorga una cosa llamada el premio Nobel de la Paz", afirmó Trump.Aseguró que Abe le informó: "Le he nominado, respetuosamente, en nombre de Japón" por iniciar conversaciones y aliviar las tensiones con Corea del Norte, aunque el gobierno japonés no se ha pronunciado aún sobre las afirmaciones del mandatario estadunidenseUn portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Tokio informó que el gobierno nipón estaba al tanto de los comentarios de Trump, pero "se abstendría de comentar sobre la interacción entre los dos líderes".Además de poner en duda las razones de la nominación de Abe, el periódico japonés hizo eco de versiones de la prensa estadunidense, como la del diario The Washington Post, que alude a la posibilidad de que Trump haya confundido a Abe con el presidente surcoreano, Moon Jae-in.En su edición en línea del sábado, The Washington Post informó las revelaciones de Trump sobre su nominación en un artículo titulado: "Trump dice que ha sido nominado para un Nobel. Pero, ¿lo hizo realmente Abe de Japón o fue Moon de Corea del Sur? ”, indicó refiriéndose al presidente surcoreanoEn el artículo, algunos analistas especularon sobre la posibilidad de que Trump haya confundido a Abe con Moon y que por ello, ni la Casa Blanca, ni el gobierno de Japón se hayan pronunciado sobre la supuesta nominación del mandatario estadunidense al Nobel de la Paz 2019.