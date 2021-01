Abierto de Australia sigue en pie pese a 47 casos positivos a covid-19

Escuchar Nota

Australia.- El director ejecutivo del Abierto de Australia, Craig Tiley, reiteró el domingo que el primer Grand Slam del año empezará en febrero como está previsto, aunque reconoció que la situación de 47 tenistas confinados en sus habitaciones de hotel por dos semanas "no es la mejor".



El torneo sufrió un revés el sábado cuando se anunció que tres personas dieron positivo por covid-19 en dos de los diecisiete vuelos chárter que llevaron a los jugadores a Melbourne y Adelaida, donde se preparan para el torneo.



Este domingo se conoció el positivo de una cuarta persona, un integrante de un equipo de televisión procedente de Los Angeles.







Ninguno de los positivos son jugadores, aunque uno de ellos, Sylvain Bruneau, es el entrenador de la campeona del Abierto de Estados Unidos de 2019, la canadiense Bianca Andreescu, séptima jugadora mundial.



Todos los pasajeros de los vuelos afectados están considerados como contactos cercanos por lo que tienen la orden de no salir de las habitaciones de sus hoteles durante dos semanas.



Esto supone que los 47 jugadores no podrán entrenar las cinco horas diarias que han sido acordadas dentro del protocolo del primer gran torneo del año, que tiene previsto iniciarse el 8 de febrero.