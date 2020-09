Ablanda AMLO a reguladores de energía

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Reguladores de energía avalaron la propuesta de 17 puntos del presidente Andrés Manuel López Obrador para regresar a Pemex y CFE su rol dominante en el mercado.



El pasado 22 de julio, el Presidente envió un Memorándum a los reguladores donde pidió regresar el papel predominante a las empresas del Estado.



Ayer martes por la mañana se celebró una reunión en Palacio Nacional entre integrantes de las comisiones Reguladora de Energía (CRE), Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas).



Se acordó realizar cambios en reglamentos y terminar con el otorgamiento de permisos, actividades para petrolíferos y electricidad, sin modificar la Constitución, aseguraron fuentes involucradas.



La intención del Ejecutivo es regresar a las empresas del Estado su papel predominante sin modificar, por el momento, las regulaciones actuales.



En general, no se entregará ni un solo permiso más para el sector privado, con lo que prácticamente estarán eliminando la competencia.



Norma Leticia Campos, comisionada de la CRE, fue quien dio respuesta al Memorándum enviado por el Presidente el 22 de julio pasado al señalar que la mayor parte de los puntos podían resolverse sin cambiar la Constitución ni leyes secundarias.



La titular de Energía, Rocío Nahle, será quien dé seguimiento al cumplimiento del Memorándum.



En la reunión también participó el Jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, quien estará a cargo del Plan de Infraestructura que se trabaja con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en cuyas obras tendrá cabida el sector privado como contratista o prestador de servicios, según las fuentes.



En el sector eléctrico, se modificará el criterio de despacho económico para las centrales, cuya entrada al sistema no será de menor a mayor costo, sino que se buscará privilegiar a centrales de CFE.



En hidrocarburos, se planteó que no se retomarán las rondas petroleras este sexenio y los "farmouts" quizá se lleven a cabo hasta 2021.



Tampoco se otorgarán nuevos permisos de gasolinerías, terminales de abastecimiento ni importación de combustibles.



Se acordó una nueva reunión en noviembre.



A la reunión acudieron también representantes de Pemex, la CFE, el IMP, el Cenagas y la Sener.