Abogada de Giovana deja el caso; se queja de amenazas

Ciudad de México.- Angélica Urbina, abogada defensora de Gladis Giovana, anunció afuera del penal de Santa Martha Acatitla que deja el caso debido a que ha recibido diferentes amenazas de la ciudadanía, así como al despacho legal que representa.



“A partir de este momento, estamos aquí para hacerlo público, la mamá de Giovana ya sabe que dejamos el caso, por las amenazas, sí, han sido muchas las que hemos recibido. Todo es en contra de nosotros, de muerte, porque piensan que vamos a dar dinero… Para empezar, sabemos que el caso es muy difícil, y me voy a adelantar: es muy difícil que alguno de los dos llegue a salir”, dijo la litigante.



Explicó que la madre de la implicada entendió la situación de la defensa, toda vez que ella misma ha sido amenazada por la gente, ya que le refieren que su hija “es una maldita”.



Urbina comentó que los agresores no van a salir, pero que Giovana también fue víctima de Mario Alberto, por lo que únicamente pidió se realice un debido proceso. Además, pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que se centre en los que no están a la luz pública.