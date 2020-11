Abogado de Donald Trump, afirma que las elecciones serán ‘anuladas’

Escuchar Nota

En una entrevista el ex alcalde de la Gran Manzana, quien recientemente fue elegido para liderar la lucha legal postelectoral de Trump después de que su predecesor contrajera el COVID-19dijo Giuliani, afirmando erróneamente que el voto por correo no era válido porque a los republicanos no se les había permitido observar el recuento.. Eso hace que, le dijo a la presentadora Maria Bartiromo.pero algunos de esos casos ya han sido rechazados por jueces que dictaminaron que sus denuncias de fraude eran infundadas o "rumores"., por ejemplo, para deshacer el resultado de las elecciones.No obstante, Giuliani afirmó que la campaña tenía suficientes declaraciones juradas de testigos que, según los informes,Trump y sus aliados han seguido impulsando acusaciones de fraude generalizado.