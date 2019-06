Abogado de Emilio Lozoya dice a AMLO que no hay conflicto de interés

Javier Coello Trejo pidió a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República que “le haga saber” al presidente Andrés Manuel López Obrador que no hay ninguna inmoralidad ni conflicto de interés por el hecho de que es defensor del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en el caso del secuestro de su hermano Federico, por parte de “su concubina”.Expuso que por influencias políticas, la mujer fue protegida por autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, toda vez que tenía relación familiar con “un alto funcionario del gobierno del Estado de México”.El penalista envió una carta a Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del mandatario, en la que explicó los motivos por los que desde hace cinco años es abogado del titular de la FGR, a quien considera un jurista “muy destacado, honesto, recto y leal”.“El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aclaró que no había ningún conflicto de interés ante la pregunta de un reportero, pero habló de inmoralidad.“Con todo respeto le ruego que como asesor y consejero jurídico del presidente le haga saber que en este hecho no existe ninguna inmoralidad por parte del doctor Gertz, actual fiscal de la Nación, y de su servidor, toda vez que el hecho de que yo sea defensor de unas carpetas de investigación en contra del licenciado Emilio Lozoya, en el libre ejercicio de mi profesión, carpetas estas que se llevan en la Fiscalía General de la República, y el doctor Gerz Manero sea el titular de la misma, no constituye ningún conflicto y menos actos de inmoralidad”, puntualizó.Coello Trejo señaló que hace cinco años aproximadamente, Gertz Manero, a quien conoce desde 1974, “atravesó por un problema muy doloroso familiar, y me buscó en mi carácter de abogado litigante, para que en el libre ejercicio de mi profesión atendiera el doloroso caso que estaba viviendo, porque tenían secuestrado a su hermano, también el ilustre abogado Federico Gertz Manero”Se comprobó, dijo, que estaba secuestrado por su concubina, quien estaban negligentemente dejándolo morir, por lo que como abogado realizó todas las diligencias legales y denuncias para poder rescatarlo.