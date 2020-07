Abogado de Juan Gabriel negoció contrato de Luis Miguel con Uber Eats

Escuchar Nota

“Tenemos información de que quien hizo la negociación de Luis Miguel con Uber Eats, fue usted, ¿es correcto?”, le preguntó Gustavo Adolfo Infante a Pous.



“Él decide la forma en la cual participa en sus producciones, es él quien toma exclusivamente esas decisiones junto con sus representantes”.



“La decisión es exclusiva del señor Gallego, exclusivo de él”.



conocido por ser la defensa legal de Juan Gabriel y su familia,Aunque el reconocido abogado es muy discreto y no habla de sus clientes, Mónica Noguera fue la encargada de “ventilar” a Pous Fernández en el programa “De Primera Mano”.Nervioso, Pous Fernández declinó responder;pero los periodistas insistieron…Y es que Gustavo Adolfo continuó:Así que al abogado no le quedó más remedio que responder:A lo que Mónica Noguera agregó; “es que yo le dije a Gus, es que el abogado Pous a lo mejor tuvo algo que ver en el producto final… que a muchos no nos gustó tanto”, algo que el representante legal negó:Información de Radio Fórmula