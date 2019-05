Abogado de Lozoya presenta amparo ante orden de aprehensión

Javier Coello, abogado del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, afirmó este martes que ya presentó un amparo para que un juez federal resuelva si existe o no orden de aprehensión y por qué delito se le acusa si es que existe."Ante los rumores y lo mediático, lo único que puedo como abogado es que ya presenté un amparo para que un juez federal nos diga si existe orden de aprehensión o no y por qué delito si es que le existe", dijo Coello en entrevista con Susana Sáenz para el programa Ganadores y Perdedores.Coello dijo que no puede hacer un planteamiento y emitir su "opinión jurídica a priori si no se por qué delitos existe la orden de aprehensión".