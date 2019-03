Abogado e investigadora de la UNAM serán cónsules en EU

A dos meses de haber iniciado la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó con la designación de los representantes de México en el mundo con 15 propuestas que remitirá al Senado de la República.En un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que los nuevos nombramientos forman parte de la nueva estrategia de protección al migrante que anunció el su titular, Marcelo Ebrard Casubón.“Los titulares propuestos al Senado cuentan con la experiencia y formación profesional necesarias para velar por los derechos e intereses de la comunidad de mexicanos en el exterior, como ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador”, detalla el comunicado.Cabe señalar que la mayoría de los nombramientos que plantea la cancillería son para miembros del Servicio Exterior Mexicano y sólo tres vacantes han sido asignadas a académicos o abogados.Entre las designaciones destacan la ex directora de Protección a Mexicanos en el Exterior, Reyna Torres Mendivil, quien será asignada al consulado general en Chicago, Illinois. En los Ángeles, se propone a la embajadora Marcela Celorio Mancera, quien es hoy cónsul general en San Diego.Para el consulado en Houston, uno de los tres con mayor población de mexicanos, se plantea el nombramiento de la ministra Alicia Kerber Palma, quien también es miembro del Servicio Exterior Mexicano y se desempeña actualmente como cónsul general en Filadelfia.El ministro Alberto Fierro Garza, hoy jefe de la Sección de Asuntos Culturales del Instituto Cultural de México en la embajada en Estados Unidos, como cónsul en Boston, Massachusetts; mientras que el consejero Mauricio Ibarra Ponce de León es propuesto como cónsul general en El Paso, Texas.El embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez será propuesto como cónsul general de México en Laredo, Texas.El ministro Jonathan Chait Auerbach, quien actualmente se desempeña como jefe de la sección de Relaciones con el Congreso en la embajada de Estados Unidos, será propuesto para cónsul general en Miami, Florida.Jorge Mendoza Yescas es propuesto como cónsul general en Phoenix, Arizona; la consejera Claudia Velasco Osorio para el consulado general en Raleigh, Carolina del Norte; mientras que Carlos González Gutiérrez, hoy cónsul general en Austin, es propuesto para cónsul general en San Diego, California.La embajadora Alejandra Bologna Zubikarai, se plantea para el consulado general en San José, California; en tanto que el embajador Juan Manuel Calderón Jaimes, hoy cónsul general en San José, iría como cónsul general en San Juan, Puerto Rico.Entre los nombramientos que no forman parte del SEM se encuentra Jorge Islas López, abogado especializado en transparencia y derecho a la información, quien será asignado como cónsul general de México en Nueva York.También se plantea a Pablo Marentes González, catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex cónsul general en Nueva York y San Francisco, como cónsul general en Austin, Texas.María de los Remedios Gómez Arnaud, investigadora dela UNAM y actual cónsul general en Raleigh, se propone para ser cónsul general en San Francisco, California.Con información de Milenio