Abogados abusan de los Rayos

La novena de los Abogados no tuvo piedad para sumar una victoria en este arranque de temporada de Primavera 2019 tras imponerse 30 carreras por 8 a su similar de los Rayos.El diamante del parque deportivo El Periodista fue escenario de una batalla que se esperaba que fuera mucho más pareja.Sin embargo, la artillería de los Abogados se encargó de que no fuera así al estallar desde la misma primera entrada en la que marcó en cinco ocasiones.Posteriormente agregó tres en la segunda y 15 en la tercera para sentenciar el encuentro.Todavía en el cierre de la cuarta aportó otras siete para llevarse el triunfo mediante la famosa vía del “nocaut”.Por su parte, los Rayos tuvieron una leve reacción en sus últimos dos ataques pero no les alcanzó para evitar el descalabro.El serpentinero René Valenzuela se apuntó la victoria en su cuenta personal, en tanto que Felipe Ramírez fue el que cargó con el descalabro.Fernando Ceniceros, Jorge Castillo, Ángel Fuentes y Jesús Arámbula encabezaron el ataque con tres imparables cada uno de ellos.Por los derrotados, Juan Ramos fue de lo más rescatable con tres imparables en igual número de turnos a la caja de bateo.Equipo 1 2 3 4 5 CRayos 1 0 0 5 2 8Abogados 5 3 15 7 X 30