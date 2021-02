Abogados de Ancira solicitarán duplicidad de término constitucional y que no pise la cárcel

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La defensa de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), solicitará que la próxima semana se resuelva la situación jurídica del empresario por el caso Agro Nitrogenados.



Al llegar a la continuación de la audiencia inicial en la causa 211/2019 en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Luis Castañeda, abogado de Ancira, anunció que además de solicitar la duplicidad del término constitucional para resolver si vinculan o no a proceso a su cliente, también solicitará que el empresario no pise la cárcel.



Para ello, afirmó que ofrecerá la entrega de su pasaporte, presentarse periódicamente a firmar al centro de justicia y el uso de brazalete electrónico, para garantizar que no se dará a la fuga y comparecerá a las audiencias necesarias.



La audiencia inició ayer a las 23:00 horas pero debido a que Ancira sufrió una descompensación por la falta de descanso y de alimentos, a las 5:20 de esta madrugada el juez de control Artemio Zúñiga decretó un receso hasta las 13:00 horas para continuar con la diligencia.



En estos momentos, paramédicos se encuentran dentro del Centro de Justicia para revisar el estado físico de Ancira antes de que inicie la diligencia.



El empresario padece diabetes e hipertensión. Si el juez acuerda la duplicidad del término constitucional, este puede vencer hasta el martes de la próxima semana.



La Fiscalía General de la República (FGR) señala al empresario de lavado de dinero por la compraventa irregular de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.