Abogados de ‘El Chapo’ apelarán sentencia de cadena perpetua

Estados Unidos.- A las 03:00 horas del 19 de julio del 2019 un helicóptero de la policía de Nueva York partió de este puerto hacía la prisión Supermax de Colorado conocida como “El Alcatraz de las Rocosas”. En su interior viajaba Joaquín Guzmán Lorea, narcotraficante mexicano que con ese vuelo ponía fin a la estancia de dos años y medio en Nueva York.



Cuarenta horas antes de partir, El Chapo había sido sentenciado a cadena perpetua la mañana del 17 por el juez Brian Cogan, quien despacha en la sala 2D de la Corte Federal del distrito este de Nueva York, cuando rezó las ya esperadas palabras “life” que sellaron la suerte del acusado.



“Se que ustedes me enviarán a una cárcel para que no se vuelva a saber de mí” dijo El Chapo antes de conocer su sentencia por su largo expediente que contenía 10 cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado, utilización de armas de uso exclusivo del ejército y lavado de dinero, entre otros.



Ahora, los abogados de Guzmán Loera preparan la apelación de esa sentencia cuya fecha límite para presentar es el 22 de agosto. Un primer intento por apelar la decisión del juez se dio a los cinco días de que el mexicano fue sentenciado, pero Cogan la rechazó también casi inmediatamente.



Recordemos que los abogados de Guzmán Loera, en voz de Jeffrey Litchman, reclamaron al magistrado esa mañana del 17, por su indecisión de repetir un “juicio manchado en su debido proceso”.



El Chapo Guzmán tuvo oportunidad de reclamar al juez a quien dijo “aquí no hubo justicia por lo que los Estados Unidos no son mejores que otros países que ustedes consideran corruptos”.



En este año que ha transcurrido, las autoridades de México y Estados Unidos tuvieron un pequeño altercado por ver a quién le correspondía quedarse con la supuesta fortuna de El Chapo, que de momento nadie sabe dónde se encuentra. Ante la duda, el legislador republicado por Texas propuso que se construya el muro en la frontera y exigir a El Chapo que él lo pagara para lo cual pidió le fueran embargados 12 millones de dólares.



Mientras tanto, el equipo legal que sentenció a Guzmán Loera Chapo, comandado por la litigante de origen argentino Andrea Goldbar y en el que se hallan Gina Parlovechio y Michael Robotti, con los resabios de las pruebas armaron un expediente para detener en diciembre en Texas, a Genaro García Luna, presunto socio del Cartel de Sinaloa. También recibieron un premio como el equipo legal del año en todo el país.



Por lo pronto, el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, sigue la misma ruta de El Chapo de declararse “no culpable” por lo que la posibilidad de que se enjuicie a otro mexicano en la misma corte se acrecienta cada día.



Así como también parecen sepultadas las posibilidades del Chapo Guzmán de ver su juicio repetido. Lo cual no impedirá que presente de nueva cuenta su apelación antes del próximo 22 de agosto. A ver qué dice esta vez el juez Brian Cogan.