Abogados de Ghosn presentan nuevo pedido de liberación

Los abogados de Carlos Ghosn anunciaron el jueves haber presentado un nuevo pedido de liberación bajo fianza del ex presidente de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi Motors.Ghosn, de 64 años, está en detención en Tokio desde el 19 de noviembre por presunta malversación.Este es el tercer pedido de la defensa del empresario, y el primero desde que cambió su equipo de defensa.Motonari Otsuru, un exfiscal que defendía al ejecutivo que creó la alianza de fabricantes de automóviles Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, dejó de defender al empresario que lo consideró muy pasivo.Ghosn decidió contratar a veteranos de los tribunales, entre ellos Junichiro Hironaka, reconocido por su experiencia."Los fiscales lo mantienen detenido porque no confiesa. Querría que la gente se pregunte si es apropiado desde el punto de vista de las normas internacional", fustigó el abogado al semana pasada ante la prensa.Por su lado, el juez adelantó para justificar la no liberación, los peligros de fuga y de alteración de pruebas.Ghosn está acusado de tres delitos de abuso de confianza y de disimulación de ingresos a las autoridades bursátiles entre 2010 y 2018, que él niega.