Abogados de Santoy ven posible su libertad

Monterrey, NL.- Los abogados de Diego Santoy, Leticia Pereira y Roberto Morgenroth, informaron que primero buscarán una reducción de condena para su cliente y a mediano plazo ven posible su libertad.



"Es una reducción de condena por eso decimos que a mediano plazo sería posible (conseguir la libertad), cualquier beneficio sería a futuro", indicó el abogado.



Los declarantes solicitados por la defensa del popularmente conocido como "El Asesino de Cumbres", no asistieron a los careos programados para este viernes 28 de febrero.



Sin dar nombres, Morgenroth informó en entrevista que no todos los citados fueron localizados y a los que se les notificó no asistieron por lo que serían acreedores a una multa por parte del juez.



Aunque se esperaba el arribo de Santoy al Palacio de Justicia, finalmente se estableció que los careos deberían ser a través de videoconferencia desde el Penal de Cadereyta.





Con información de ABC Noticias