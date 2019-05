Abogó Guadiana ante AMLO por AHMSA

El senador morenista Armando Guadiana buscó al Presidente Andrés Manuel López Obrador para abogar por el descongelamiento de las cuentas de Altos Hornos de México.A través de un mensaje que le hizo llegar con uno de sus asistentes, el empresario minero alertó al tabasqueño por los estragos que podrían generarse con el congelamiento de las cuentas."Apagar Altos Hornos es apagar los hornos y apagarlos cuesta mucho dinero y cuesta mucho dinero volverlos a prender. Yo le envié un mensaje al Presidente y le pedí la intervención ante Hacienda, ante la Unidad de Inteligencia Financiera, para que viera la manera que era una paralización y un daño económico y social de la región de muchas familias", detalló en entrevista telefónica.Por separado, la diputada federal priista Dulce María Sauri Riancho reconoció que la orden de aprehensión girada en contra de Emilio Lozoya y la captura en España de Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos, genera especulaciones, sobre todo a días de las elecciones en Puebla y Baja California."Absolutamente sí; o sea, en la política las casualidades son sumamente extrañas. ¿Por qué pasó esta semana y no pasó la próxima o por qué no pasó hace dos semanas? Bueno, la Fiscalía tendría que hablar sobre ello."Yo solamente lamento que el cuidado de la información que deben tener otras instancias del Poder Ejecutivo, simplemente no haya contribuido a que esta investigación en esta primera etapa se haya llevado con total transparencia", dijo.El coordinador de la diputación panista, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que en el caso Lozoya debía llegarse hasta donde tope."Lo que nos llama la atención es el momento en que esto ocurre, previo a una elección en seis entidades federales el domingo 2 de junio y cuando hay una crisis de salud mental. Ojalá no se aun cortina de humo y se haga valer todo el peso de la ley", afirmó