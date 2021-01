Abollan los Tigres la corona al León en la primera jornada del Guard1anes 2021

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El duelo de felinos campeones se lo llevó Tigres, los de la U de Nuevo León abollaron la corona del León al derrotarlos en la primera jornada del Guard1anes 2021 con marcador de 2-0. En el partido Carlos González se estrenó como goleador del conjunto de Ferretti.



Los campeones se enfrentaron en un duelo en el que los panzas verdes se vieron superados en los primeros minutos del encuentro por los nicolaitas. La primera jugada de peligro la realizó Carlos González en un remate que salió desviado por el palo izquierdo que defendió Rodolfo Cota a pase de Jesús Dueñas.









Los dirigidos por Ambriz intentaron neutralizar a los felinos arrebatándoles la pelota, el León se acercó al marco de Manuel Guzman, pero el disparo de Jesús Godines salió por encima del travesaño de Nahuel Guzmán.



Ferretti presionó a sus pupilos y la figura de la Liga MX, André-Pierre Gignac, tomó el esférico, pero no fue suficiente para ponerlo en las redes del León que se defendió bien.



La estrategia favoreció a Ferretti y compañía, pues los locales fueron a menos en su calidad de juego y cedieron a iniciativa ofensiva a los Tigres, que no tardaron en aprovechar las oportunidades que les dejaron los Panzas Verdes.



El francés de los universitarios cobró un tiro libre que terminó en el 1-0, Gignac al 40’ golpeo de pierna derecha el balón que hizo una comba y terminó moviendo las redes de la portería de Rodolfo Cota.



Tigres se fue al frente antes del descanso, metiendo presión al campeón. Al regreso del medio tiempo, la contratación bomba de tigres rindió frutos. Carlos Gonzáles se estrenó como goleador de la escuadra de San Nicolás al 68’.



Cocoliso remató de cabeza a la portería rival, Cota tapó el tiro, pero le dejó el balón para el contramate, mismo que no perdonó el delantero y liquidó el encuentro 2-0.