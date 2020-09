Abona Micare pago por adeudo millonario a transportistas

Escuchar Nota

Nava, Coah.- Después de realizar diversos plantones como manifestaciones pacíficas, Transportistas del Norte de Coahuila (UTRANCO) recibieron de la empresa Micare el pago de algunas facturas que esta compañía minera les debía desde hace más de medio año.



Un empresario de esta unión de transportistas informó que recibieron el pago de 5 facturas quedando restantes tres que en un lapso no superior a 15 días esperan también se las liquiden para que ya no existan adeudos de Micare por los servicios que ofrecieron de acarreo de carbón cuando la empresa aún operaba.



Señaló que culminaron el día de ayer con la positiva respuesta de recibir el pago de aproximadamente 5 millones de pesos que se dividen en gran número de empresarios transportistas de la región y mismos que podrán cumplir con el pago a los más de 50 trabajadores que operan los traileres.



La situación es difícil para los transportistas carboneros al no existir contratos por sus servicios con compañías como la que está en proceso de cierre Micare.