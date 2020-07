Aborda AMLO con empresarios crisis por Covid

Escuchar Nota

"Intercambié opiniones sobre la crisis económica precipitada y el #COVID19 con un grupo de empresarios encabezado por Antonio del Valle. Hay voluntad para sumar esfuerzos, recursos y salir adelante", manifestó el Presidente a través de su cuenta de Twitter.



"El señor Presidente de México, a 24 horas de recibir mi carta, me otorgó audiencia. Sus atenciones en mi caso de persecución política por parte de los gobiernos panistas de Tamaulipas y Chihuahua se hizo de su conocimiento", dijo.



Según la abogada, acusada de motín, amenazas, coacción de particulares y delitos contra servidores públicos, el Presidente ordenó a las Secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del Trabajo, Luisa María Calderón, que estuvieran presentes en la reunión "para enterarse de los pormenores".

Obrador se reunió este martes con empresarios en Palacio Nacional para hablar sobre la crisis económica por la que atraviesa el País, derivada de la pandemia de Covid-19.Unos 13 inversionistas acudieron al encuentro a puerta cerrada, encabezados por Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y acompañados del Jefe de la Oficina de la Presidencia, el empresario, Alfonso Romo.López Obrador acompañó su mensaje con una fotografía en la que se observa que también participaron el empresario Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, y Alejandro Ramírez, ex presidente del Consejo Mexicano de Negocios y director de Cinépolis, entre otros., cuando delegó la relación a la Secretaría de Economía tras diferencias y desacuerdos sobre la conducción de la política económica en medio de la pandemia.Apenas la semana pasada, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, regresó también a Palacio Nacional para firmar un acuerdo en materia de pensiones con el Presidente, dirigentes obreros y legisladores federales.La otra audienciaAyer, el Presidente también abrió espacio en su agenda para recibir a la abogada Susana Prieto Terrazas, señalada como la principal activista en las huelgas que se han registrado en maquilas del norte del País y quien enfrenta procesos penales en Chihuahua y Tamaulipas.Prieto Terrazas reveló que sólo tuvo que esperar un día para que el Mandatario federal le ofreciera una audiencia en sus oficinas de Palacio Nacional."Fue un gusto, es un hombre muy sencillo y amable. Gracias, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Espero, no haya desbocadas infartadas", expresó.Prieto Terrazas fue detenida en Matamoros, Tamaulipas, el 8 de junio pasado y fue vinculada a proceso por diversos delitos.Después de permanecer presa durante poco más de un mes y tras haber acordado una suspensión del proceso, Prieto Terrazas aceptó ser condenada a salir de Tamaulipas y no volver al estado durante dos años y medio, así como a pagar 66 mil pesos por concepto de reparación del daño.el que presuntamente iniciará acciones penales en su contra con la intención de que deje de representar a trabajadores de la industria maquiladora., un juez de distrito emitió un visto en Ciudad Juárez para ordenar que se pusiera a disposición de la juez de control en Chihuahua, ya que persisten órdenes de aprehensión en su contra.Prieto Terrazas ha denunciado la persecución de los gobiernos panistas y también ha señalado a la Coparmex y la Canacintra de estar detrás de las acusaciones en su contra.Con información de Claudia Guerrero