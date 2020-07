Aborda History la actual crisis sanitaria, estrena Después de la Pandemia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- History presenta el documental Después de la Pandemia, en el que se echa un vistazo al pasado para saber qué se puede rescatar de él y vislumbrar cómo la humanidad puede superar el Covid-19.



“En tiempos de incertidumbre la única certeza que tenemos son los aprendizajes del pasado. La humanidad siempre ha superado las calamidades y salido victoriosa o más sabia. Después de la Pandemia nos da un recorrido por el pasado mientras nos brinda un aire de esperanza para el futuro”, indicó Ailing Zubizarreta, VP de Desarrollo de Contenido de Cisneros Media.



Este especial, realizado por History en coproducción con Mobius Lab, documenta cómo comenzó el coronavirus a fines de 2019 en China, cómo se reportó a la OMS (Organización Mundial de la Salud) y cuáles fueron las principales medidas que se comenzaron a tomar en todo el mundo.







“Esta pandemia nos impuso a trabajar la tecnología en función de resguardarnos. Pero también es cierto que en un futuro no tan lejano no es muy osado pensar que situaciones como estas nos pueden pasar con cierta frecuencia, y eso hace que muchos hábitos culturales, urbanos, deportivos y artísticos, tal vez tengan que cambiar”, asegura Miguel Brailovsky, VP Senior de Contenido de History Latin America.



“Después de la Pandemia propone una mirada científica, sociológica y cultural de cómo creemos y cómo creen los especialistas más destacados del momento que va a cambiar nuestra vida, y va a cambiar el mundo una vez que esto pase, ya nada podrá ser igual”, agrega.



El especial Después de la Pandemia se estrena en México este domingo 26 de julio, a las 22:35 horas por History Play así como por History On Demand.