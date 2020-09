Abordan cultivo de maíz y plan de conservación

Escuchar Nota

, recordó que México no es autosuficiente y debe comprar en el extranjero.Al respecto, adscrito al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), dijo quePara proteger las variedades del cereal,, señaló Coutiño Estrada.Detalló, por ejemplo, que, en el banco de germoplasma del INIFAP, donde esperan se conserven cien años con temperatura y humedad controladas., precisó Coutiño Estrada.En contraste, los maíces nativos del noreste reportan una paulatina desaparición, de acuerdo con Reyes.Rafael Ortega Paczka, experto en maíz de la región Centro del País, de la Universidad Autónoma de Chapingo, advirtió que la conservación de los maíces nativos depende, también, del uso que se les dé., dijo, y en la actualidad se aprovecha en sus diferentes etapas, por ejemplo, los estilos o pelos de la mazorca se usan contra enfermedades de riñón, el totomoxtle u hoja de maíz se utiliza para envolver, los olotes como combustible y el rastrojo como forraje.El elote, además, se come asado, en esquites, atole, huitlacoche, tamales, tortillas para tacos o se usa en artesanías., para quien el cultivo del maíz nativo y su defensa no sólo constituyen un sustento para la alimentación, sino también un acto de resistencia.La intervención de los campesinos que cultivan y salvaguardan la diversidad y riqueza de las semillas nativasse convierte no sólo en un acto de defensa del maíz como sustento y alimento, sino como una poderosa forma de resistencia social y política, puntualizó.