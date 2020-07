Abordará Grey coronavirus

Escuchar Nota

Guadalajara, Jal.- El Covid-19 llegará al reconocido Hospital Grey Sloan Memorial.



“Seguramente abordaremos esta pandemia”, dijo la productora de Grey's Anatomy, Krista Vernoff, sobre la temporada 17.



“No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas”.



Vernoff reveló la noticia durante el panel Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going, presentado por la Academia de Televisión y transmitido en su totalidad este martes en Emmys.com.



La productora, que participó en el panel junto con las estrellas de Grey, Chandra Wilson (Dra. Miranda Bailey) y Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), dijo que los escritores del programa se están reuniendo con médicos de la vida real, quienes han compartido sus historias sobre cómo han lidiado con la pandemia de Covid-19.



“Todos los años los médicos vienen y nos cuentan sus historias, y por lo general nos cuentan sus historias más divertidas o locas. Este año, se ha sentido más como una terapia”, explicó.



Aunque el rodaje aún no ha comenzado debido a la pandemia, los escritores trabajan arduamente para crear historias para la pandilla Grey Sloan.