Abraza la TV temática gay

Personajes de la comunidad gay cada vez tienen mayor presencia en las producciones televisivas.Con el paso del tiempo, el amor entre dos personas del mismo sexo se ha ido plasmando con mayor cotidianidad en la televisión abierta.Prueba de ello son Aristemo, Aristóteles (Emilio Osorio) y Cuauhtémoc (Joaquín Bondoni) de Mi Marido Tiene Más Familia, quienes hoy estrenan su propia serie titulada Juntos, El Corazón Nunca se equivoca."Somos un equipo, lo que estamos intentado transmitir tanto Joaquín como yo, principalmente es el hecho de sentirse libre, no estar reprimido, siempre hay una forma de salir adelante, de abrir los ojos, ese es el punto principal", dijo el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos.El adolescente apoya a todos aquellos que quieren hacer algo diferente y que en su casa han tenido problemas para ser aceptados."Por el hecho de querer bailar y no puedes porque en tu casa nadie canta o que quieras estudiar ballet y por ser hombre tus papás no quieran, hay muchos ,momentos en donde la libertad puede ser un tema."Yo creo que ese es nuestro mensaje principal 'siéntete libre de expresarte, va a haber gente que te va a aceptar y otra que no, por eso existe la diversidad', por eso Aristemo se ha vuelto tan grande", agregó.Por su parte Juan Osorio destacó: "No podemos ignorar lo que ya es una realidad de inclusión de género. Debemos aceptar y reconocer que las personas tienen el mismo valor, los mismos derechos, que forman parte de una sociedad que se necesita quitar los tabúes".El primer episodio de Juntos, El Corazón Nunca se Equivoca se transmitirá hoy a las 21:30 horas, por Las Estrellas. Posteriormente se podrá ver de lunes a viernes a las 20:30, por el mismo canal.