Abre con libertad puertas del clóset

Saltillo, Coah.- “Estar encerrado en el armario es doloroso; salir de él también puede serlo, pero quedarnos en él significa que tenemos que mentirnos”, así define el activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+, Oriol Pamies, el proceso de aceptación personal de la sexualidad. Camino que puede estar lleno de obstáculos pero que, al llegar a la meta, ofrece la más grande libertad.



La incertidumbre ante los sentimientos, el lento descubrirse pero también el enfrentarse a sí mismo, a la familia y a la sociedad son varios de los pasos que siguen las personas de la comunidad, quienes pueden encontrar en Ahora que ya lo Sabes (Diana, 2020) un apoyo para esa tormentosa travesía.



La publicación ofrece a su lector dos cosas: el aspecto teórico y la experiencia personal de su autor, un hecho fuerte que lo marcó, pero que también lo convirtió en alguien decidido a luchar por su lugar en el mundo.



Según explicó Pamies “escribir el libro fue muy difícil porque soy una persona muy cerrada. Escribirlo fue un ejercicio de abrirme completamente para que mi historia pueda servirle a alguien más, pero no como un ejemplo perfecto, porque lo que viví fue muy duro, pero creo es que las historias tienen un poder muy importante y la de cualquier persona puede inspirar la vida de alguien más”.



“En el libro acompaño la teoría de lo que todos deberíamos saber y ejemplifico con mi historia. Así las personas pueden sentirse o no identificadas. Eso ayuda a que ellas puedan compartir la suya. Creo que todos tenemos a alguien que nos mira como un ejemplo a seguir. Esa idea me parece fascinante porque empodera mucho; ser ese ideal es lo que quiero que logre la persona que lea el libro”



Pamies es activista y empresario, el ejemplo de que “en esta vida todo se puede”, sin importar la dureza del entorno. Su historia está marcada por un debate entre el no saber qué sucedía y la aceptación. Encontrarse consigo mismo y con los otros, así como saber qué hay personas pasando por lo mismo allá afuera, mismas que durante mucho tiempo no se mostraron ante el mundo y que ahora han tomado su lugar en los medios.



“El internet nos permite tener acceso a más herramientas para conocer los derechos del LGBTQ, y ha hecho que la comunidad tenga cada vez más visibilidad en publicidad y medios de comunicación. Pero en el libro lo importante, más que tener alguien de referencia o como un icono, es tener una guía que muestre las cosas y ayude a decidir qué es lo mejor para ellos, los lectores. Porque hay una necesidad de tener toda la información disponible que ayude a enfrentarnos a nosotros mismos.



“El libro es una guía para ese camino o esa ruta de conocimiento personal que a veces no alcanzamos a tener nada más viendo a alguien de referencia en una película o a un youtuber que se ha declarado abiertamente de la comunidad. Ellos nos enseñan que sí se puede salir, pero hay que entender que el camino de cada uno es diferente y que tenemos mucha vida interior que navegar para llegar a la felicidad y libertad”, detalló.







Viajar sin miedo



Pero no sólo es necesario tener estas otras vidas en medios de comunicación, como explicó Pamies, sino tenderles la mano y permitir que vivan su vida como cualquier otro, y en eso están enfocadas las empresas del autor.



“La clave es empatizar con los otros y entender que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Una de mis empresas llamada Queer Destinations desarrolla un programa para promover el turismo LGBTQ en el país. La primera fase consta de la capacitación de hoteles, agencias de viajes y teleoperadores para que México como país esté preparado para recibir de la manera correcta a la comunidad LGBT, lo cual lleva desmontar estereotipos y conocernos como personas”, explicó el empresario, quien firmó un contrato con la Secretaría de Turismo.



Desde su trabajo como activista en colaboración del youtuber Juan Pablo Jaramillo de diversas campañas, también en el desarrollo de la red social LGBT, Moovz, y su labor empresarial como parte de la Asociación Internacional del Turismo LGBT y, ahora, como escritor, Pamies define su trabajo como un recorrido por la felicidad de cada uno de sus lectores, simpatizantes y seguidores.



“Para mí lo importante es que las personas sean felices sin tener miedo de mostrarse como son y sin tener miedo de algo tan bonito como es el amor. Aquí lo único que queremos es tener a alguien a quien queremos, pero debe entenderse que es un proceso personal que puede ser muy doloroso, como lo fue para mí, pero que sepan que no están solos. Para aquellos que no han salido del clóset pueden repasar los conceptos, ver qué está sucediendo y mirar si van en el camino correcto, mientras que los que ya pasaron ese proceso pueden mirar atrás y sentirse muy orgullosos al ver el camino que siguieron en su vida”, concluyó.