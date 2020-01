Abre J Balvin su corazón en podcast

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con un mensaje de superación personal, J Balvin cuenta su historia de vida y el ascenso al estrellato en el reguetón, en un podcast de Spotify.



De una manera muy íntima el colombiano narra su vida desde que soñaba con ser cantante y con un relato emotivo desentraña historias de su ser, que pretende atrapar al escucha.



Made in Medellín, es el nombre que se le dio al nuevo proyecto del reguetonero en la plataforma digital de música, que se estrenó este 23 de enero y espera que miles de usuarios lo escuchen y se inspiren a seguir adelante y luchar por sus sueños.



“Los sueños son el motivo. La razón por la cual yo me levanto. Y lo bonito de los sueños es que son infinitos. Hay sueños profesionales pero no todo se tiene que evaluar por lo profesional, hay que buscar un equilibrio. Mi sueño de tener una familia, de tener dos hijos, de ser espiritualmente muy avanzado, de poder ser un maestro para muchas personas como he tenido yo mis maestros en la vida que me han guiado en tantas cosas. Quisiera devolverle al universo lo mismo que me ha dado y mucho más”, es un ejemplo de lo que dice Balvin en una de sus historias.



La historia también está acompañada por las voces de su familia y los amigos que lo han acompañado desde que era un adolescente, como su amigo Andrés López, quien recuerda al cantante como alguien muy intenso.



“Eran épocas diferentes. José era un loco, toda su juventud siempre fue marcada por ser el más intenso en cualquier actividad que se propusiera (...). Por allá en el ‘99 le dio por una vaina dizque música urbana, y véanlo en lo que va (sic)”.



No es la primera vez que el cantante expresa su sentir a todos sus seguidores, durante el pasado Flow Fest, José Álvaro Osorio Balvín, como es su nombre completo, dio a conocer la dura batalla que ha enfrentado en contra de la depresión y la ansiedad, de las que habla también en el podcast.