Abre puertas al arte

Rosalina Cervantes tiene una idea en mente: crear su propia galería de arte. Después de tener un museo en su casa, localizada en el número 274 de Hidalgo antes de llegar a Ramos, ahora busca la creación de un lugar que fomente la compra y la venta de arte. También la creación de una clientela para artistas y, a partir de ahí, una forma de subsistencia de los creadores que llenen las amplias paredes de su hogar.Ganadora de diversos premios internacionales, la artista señala que su vida es insegura en lo económico y que su trabajo no provee de manera diaria. El comer y vivir de la pasión artística es la primera necesidad a cubrir con el nuevo proyecto que, se espera, abra sus puertas el próximo 26 de mayo.Por ahora son cinco los artistas que conforman la primera tanda de creadores plásticos que expondrán en la galería. Dibujantes, ilustradores, pintores de todo tipo. “Aquí no hay puertas cerradas”, dijo Rosalina.“Antes no había venta de arte en la ciudad. El museo que existió antes tuvo un gran éxito durante su inauguración pero esa vez no hubo venta de arte. Fue ahí cuando me di cuenta de que eso era un elefante blanco. En cambio, la galería nace con el fin único de vender las obras y que los artistas puedan recuperar lo de su material, lo de su tiempo y pues que coman”, comentó la creadora a Zócalo.Cervantes se lamenta de que no haya una consciencia en la ciudad sobre el arte como un trabajo real. Aún así, apunta, que sí hay una incipiente red de coleccionistas o compradores casuales de obras plásticas.Cervantes dice que “se ve muy mal (el mercado artístico). Las personas creen que si compran una pieza original van a perder su dinero”. Ahunado a eso, declara, muchas veces el público prefiere comprar copias o reproducciones de obras.“Se deben educar para comprender que esas replicas no representan una inversión a futuro. Comprar un cuadro no es una pérdida de dinero, ya que la pintura siempre va a tener valor, una réplica no. Busco que las personas adopten un cuadro y le den un hogar. Su valor es algo que siempre va a crecer para bien”, explicó.Al abrir una galería debe pensarse también en un modelo de negocio, ya que de la venta de las obras ahí expuestas pende la existencia del lugar mismo y la de los artistas. Ellos buscan conseguir ese objetivo tan esquivo que es vivir de la creación artística. Llevar el pan a su mesa por medio de la brocha o el cincel, del esfuerzo de la imaginación.Por eso es necesario implementar estrategias que permitan una afluencia constante de personas. Un devenir entre originalidad artística e interés por las piezas. Un diálogo entre creadores y compradores, público y demás.“Es el público quien tendrá la última palabra sobre lo que sucede con esta galería. Apuesto porque Saltillo se vuelva más sensible, despierte esa necesidad del arte y no tenga miedo a comprar una obra de arte original. Buscaremos sobre la marcha la manera de volvernos más profesionales.“Aún así creo que el público tiene que llegar a esa sensibilidad por el mismo arte, más allá del hecho de poseer cosas por simple adorno. No abogamos por volvernos ricos, porque el dinero no lo es todo”, concluyó.En ese apoyo a los artistas locales, Cervantes explica que en Saltillo hay mucho talento. Tanto académicos como autodidactas se empeñan en vivir del trabajo de sus manos. Para ella lo importante es estudiar y trabajar siempre, sin detenimiento. Pues esta entrega es la que dará sus frutos con el tiempo.La pintora también externó su preocupación por la escultura de su autoría que se encuentra en el Parque Venustiano Carranza. La obra titulada Danzón, se encuentra en un estado de descuido total, según explica.Ella busca que el patronato del lugar le brinde un mejor cuidado pues fue con esa obra con la que resultó vencedora de un premio internacional en Japón hace 30 años.“Es una pieza premiada de manera internacional y la tienen ahí, arrumbada. Quiero que se le trate mejor”, declaró.