Abre Seminario Amparán puerta a todo un universo de lecturas

Gustavo Ochoa | Saltillo, Coah.- Al principio, el lector anda a tientas entre los anaqueles. No sabe con certeza qué libro escogerá y probablemente seleccione uno al azar. Será una decisión difícil, pues el lector es curioso y valiente por naturaleza. El Bibliotecario Ciego busca reunir a aquellos lectores con su libro o autor indicado, y al mismo tiempo, sacarlos del área de confort de su lectura.



Publicada a mediados del año, la antología no pudo ser presentada hasta ahora por las restricciones que la pandemia impuso a los eventos culturales.



Este martes, como parte del encuentro literario Leerte Cerca, se presentó el libro de reseñas El Bibliotecario Ciego presentado por Aurora Alvarado, Fernando Bañuelos y Sylvia Estrada, coordinadora del Seminario Amparán.



“Para mí las reseñas son como un diálogo. Un diálogo entre colegas... Me siento parte de una conversación sobre literatura, sobre libros que deberíamos leer,” comentó Sylvia Estrada, coordinadora del Seminario.



La antología reúne 76 reseñas literarias de obras pertenecientes a distintas épocas de la historia. Se divide en cuatro partes. De Entrada, los Clásicos discute obras de renombre como las de Dickinson y Chéjov. En Sobre Autores Mexicanos (con Close Up al Norte) se diseccionan obras de autores nacionales como Inés Arredondo y el mismo Francisco Amparán.



Mirada Latinoamericana coloca el centro y sur del continente bajo el microscopio para replicar sobre la obra de autores como Álvaro Bisama. Por último, en Mezcla de la Casa los participantes reseñan libros de su propio agrado.



“Estas cosas se pueden contar, se pueden decir y todas estas vivencias de la niñez, pues están puestas aquí en estas páginas que podemos leer y releer”, comentó Aurora Alvarado al hablar sobre la pasión y la vida que le transmiten los cuentos de Nellie Campobello, una de las representantes más importantes de la llamada Literatura de la Revolución, los cuales reseña en el libro.



En El Bibliotecario Ciego se aprecia “cómo leer puede ser tantas cosas distintas”, apuntó Bañuelos, pues la lectura, aunque en ocasiones puede parecer un asunto solitario, también puede ser una pasión que reúne a las personas y opiniones más variadas.



El seminario puede encontrarse en sus redes sociales como Seminario de Literatura Francisco José Amparan.