Abre Tata puertas a Vela; podría regresar al Tri

Saltillo, Coahuila-. La novela entre Carlos Vela y la Selección Mexicana parece que se está abriendo una vez más. Y es que Gerardo Martino, estratega del Tricolor, dejó entrever que el Bombardero tiene la puerta abierta en el selectivo siempre y cuando así él lo desee. “Tuvimos las charlas que tuvimos que tener, la pelota siempre la tuvo él. Tampoco no es cuando quiero, donde quiero y el día que quiero; pero el que tiene que dar la señal de que está en condiciones de ser un futbolista convocable es el jugador”, indicó el Tata en entrevista para Telemundo.



Sin embargo, Gerardo Martino dejó en claro que si Carlos Vela desea volverse a enfundar en la camiseta del Tri es ahora, ya que mientras más avance el tiempo será más complicado.



“Si pasa tiene que pasar por esta época y no en el momento donde esté todo resuelto, en donde nos estemos subiendo al avión para ir a Qatar. Esto no va a pasar, por boca del mismo Carlos, no porque lo diga yo”, remató.



Bob Bradley, estratega de LAFC, indicó que Carlos Vela podría volver a la titularidad del equipo este fin de semana, tras superar una lesión en la rodilla que lo había estado condenando al banquillo de suplentes.