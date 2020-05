Abren 5 de 50 “pulgas“ en el centro

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Solamente 5 de los casi 50 comerciantes que se instalan debajo del puente internacional uno en los negocios denominados tianguis o pulgas, fueron los que reanudaron actividad este viernes, y se les permitió siempre y cuando acaten las medidas de salud restrictivas.



Así lo dijo Melchor Rubio, uno de los comerciantes locales quien dijo que muy poca gente llegó a buscar comprar algo ya que, la mayoría de los comercios no abrieron.



Comentó que la gente que puede venir, pues tiene miedo contagiarse y la que quiere pero no puede venir, pues esta en México y por ahora no pueden cruzar.



Señaló que las autoridades les anticiparon que hay multas si es que detectan a alguno de ellos no respetando las medidas o en su caso, no hacen que los clientes lo hagan.



Por la poca respuesta que este viernes se vio, el señor Rubio dijo que, espera que más comerciantes se decidan a instalarse ya que confía en que pronto regrese todo a la normalidad.



Reconoció que, evidentemente los clientes mexicanos son los que hacen fuerte a este tipo de comercios. ‘Y pues nosotros, de esto vivimos’.