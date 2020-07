Abren en Saltillo bares y gimnasios

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Luego de los primeros tres cierres de restaurantes bar que incumplieron, principalmente con el aforo permitido, no ha habido más establecimientos que hayan violado las reglas anti-Covid-19.



“Los días siguientes ya estuvieron tranquilos, se corrió la voz rápido y estuvieron mejor”, comentó Andrés Garza Martínez, director de Desarrollo Urbano, quien recordó que este miércoles los operativos, con apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército, se reorientan a bares, gimnasios e iglesias.



Previo a la reactivación de bares y cantinas, durante las últimas semanas hubo una constante de denuncias ciudadanas sobre la presunta operación de bares y cantinas, en diferentes puntos de la ciudad; sin embargo, las autoridades no sorprendieron a ningún establecimiento violando la veda.



Muchos establecimientos, identificados por sus letreros como bares o cantinas, en realidad operan con licencias de restaurantes-bar, por lo que basta con que su clientela consuma algo de comida para servirles bebidas alcohólicas.







Reapertura



Por determinación del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste hoy regresarán a operar todos los bares y cantinas de la ciudad, incluyendo los de la zona de tolerancia, solo que deberán hacerlo como restaurantes sin barras ni pistas de baile, con música ambiental y no para bailar, está prohibida la robótica tipo discoteca y las pistas de baile.







Templos



Se informó que la Diócesis definió que por el momento ningún templo cumple con las medidas necesarias, por lo que aún no hay una fecha para la reapertura.



Será el obispo Raúl Vera quienes decidan si hay reapertura y cómo la aplicarían.