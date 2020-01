Abren investigación contra Gallardo por cántico homofóbico

Gallardo debería ser despedido de su equipo tal y como lo hicieron con los de la sub17 verdad @LaReimers ?pic.twitter.com/vG7f6vblCr — EL TIO 6UAPOMEMO (@YoSoy8a6) January 3, 2020

A una semana de que Rayados se coronó en el Estadio Azteca, la Comisión Disciplinaria abrió una investigación por los "festejos inapropiados" que realizó Jesús Gallardo, jugador de Rayados, en la cancha de del América.El comunicado fue emitido por la Comisión esta tarde, luego de que aficionados del América pidieran en redes sociales que el elemento de la Pandilla recibiera una sanción, tal como ocurrió con Miguel Herrera y Rodolfo Pizarro por expresiones homofóbicas.“¡Rayados no tiene mujer,, entonó Gallardo en un cántico que se viralizó en redes sociales y que suele ser utilizado por la Rebel, grupo de animación de Pumas, cada vez que enfrentan a las Águilas.El comunicado de la Comisión Disciplinaria indica lo siguiente:"Por los festejos inapropiados del Jugador, la Comisión Disciplinaria informa,por los festejos inapropiados del Jugador Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos, al término del partido disputado el pasado 29 de Diciembre de 2019, correspondiente al partido de la Final de Vuelta de Torneo Apertura 2019 de LIGA MX, entre los Clubes América vs. Rayados de Monterrey.Una vez que esta Comisión Disciplinaria realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados, emitirá la resolución correspondiente.Cabe recordar que Pizarro fue multado con cerca de 160 mil pesos por insultos al América en mayo de 2018, mientras que al "Piojo" Herreraque no se especificó, en octubre del año pasado, por decirle "Puto" a un árbitro.