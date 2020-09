Abren puerta para indagar a ex procuradora Marisela Morales por manipulación de testigos

Escuchar Nota

"De no estar prescrita la acción penal, devuelva la indagatoria de inmediato al agente del ministerio público investigador, para que de estar suficientemente integrada la determine, tomando en consideración que la inactividad ministerial puede actualizar la prescripción", dice la sentencia.



Un tribunal federal ordenó a la FGR determinar si debe reabrir una investigación contra la ex Procuradora Marisela Morales Ibáñez por supuestamente manipular testigos protegidosPor unanimidad, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México instruyeron dejar sin efecto el no ejercicio de la acción penal que el 23 de noviembre de 2018 dictó la entonces Visitaduría General de la PGR, hoy Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, en favor de los denunciados.Según el fallo,, abuso de autoridad, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, y resolver si la indagatoria debe archivarse de nueva cuenta o ser reabierta.El fallo corresponde a un amparo concedido a Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, contra el "carpetazo" dictado por la Visitaduría General de la PGR en la averiguación previa 113/AP/DGDCSPI/2014.Esta indagatoria fue iniciada luego de que el 26 de marzo de 2014 Herrera Valles, uno de los principales críticos de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal, presentó su denuncia ante la FGR por la manipulación de tres testigos protegidos en su agravio.Además de Marisela Morales, titular de la PGR al final del sexenio de Felipe Calderón, Herrera Valles también denunció en este caso a Irving Barrios Mojica, coordinador de fiscales de la SEIDO y hoy Fiscal de Tamaulipas.También a Silvia Méndez Mendoza, Nora Caballero Trejo y Olinalá Borja Alonso, quienes le otorgaron beneficios al testigo "Pitufo" y omitieron incluir todos sus testimonios en el pliego de consignación, ya que era contradictorios entre sí, según Herrera.Los otros denunciados son el ex Fiscal José Ortiz Jiménez y los agentes del MP María Betsabé Rello Alba y Alberto Jiménez Briones, de la subprocuraduría de Delitos Federales, a quienes el ex comandante atribuye inducir y obligar al testigo Víctor Hugo Martínez Rocha a declarar en su contra.