Abren registro limitado para la preventa del PS5

México.- La compañía Sony anunció el último paso en su revelación prolongada de su próxima consola, la PlayStation 5, con la compañía abriendo el registro en línea para la preventa del PS5.



No obstante, es importante señalar que la compañía indicó que "habrá una cantidad limitada de consolas PS5 disponibles en preventa" por lo que invitó a los gamers interesados, hacer su registro, para lograr ser uno de los primeros jugadores en adquirir la consola.



La compañía también señaló que las reservas se realizarán en el orden en que lleguen, por lo que una vez hayas recibido una invitación por correo electrónico Sony recomendó "que sigas las instrucciones y actúes con rapidez".



De igual forma, como se señala en la página de preguntas frecuentes de Sony, completar el formulario de registro no garantiza una invitación para poder reservar la consola, con invitaciones distribuidas en función de "intereses anteriores y actividades de PlayStation".



Incluso, si recibes una invitación, todavía no es una garantía para obtener un pedido por adelantado. Cada invitación estará abierta por un tiempo limitado y tiene límites en un solo pedido anticipado de consola por ID de PSN (junto con dos de cada uno de los nuevos controladores DualSense y otros accesorios de PS5).



Además, necesitarás una dirección de Estados Unidos para poder participar. Para enviar la PlayStation 5, las consolas estarán disponibles hasta agotar existencias, por lo que si recibes la invitación de Sony, deberás actuar con rapidez.



Sin embargo, una crítica que sigue constante hacia Sony, es que a pesar del anuncio de la venta en preventa, la compañía ha continuado sin dar detalles fundamentales de la consola, como el precio o la fecha de lanzamiento, ya que Sony continúa su juego terriblemente lento con Microsoft, sobre quién anunciará el costo real de su próxima consola primero.



De igual forma, anteriormente la compañía reveló un nuevo video en el que destacan tres funciones importantes del PS5: su retroalimentación háptica, los gatillos modificables y su sonido 3D envolvente.



Algunas de estas características ya las habíamos visto durante la edición virtual de The Game Awards, una gala de premiación de videojuegos. Geoff Keighley, creador de la ceremonia, mostró el diseño y funciones del nuevo control DualSense, el cual, según Sony, llevará el "sentido del tacto" a los juegos de la nueva consola.



Cabe señalar que además, la firma japonesa acompañará el lanzamiento de su próxima consola y a la versión digital de la misma, la PlayStation 5 Digital Edition, con varios accesorios, entre los cuales están una estación de carga inalámbrica para el control, una cámara HD, los audífonos Pulse 3D y un control remoto.