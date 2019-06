Abren Vikingos y Atléticos actividad en el Burócrata

La novena de los Vikingos recibirá la visita de los Atléticos para abrir una jornada más dentro del certamen de Primavera 2019 del Softbol Burócrata.El parque deportivo El Periodista a partir de las 17:30 horas será escenario de este choque correspondiente a la Tercera Fuerza.De entrada no existe favorito para llevarse la victoria ya que ambos necesitan un buen resultado para ascender posiciones en el standing.Posteriormente, en el mismo escenario pero a las 19:00 horas y ya dentro de la Segunda Fuerza, Alderete medirá sus fuerzas ante los Tigers en un duelo en el que los primeros son catalogados como favoritos para llevarse el triunfo.Sin embargo, tampoco se descarta una posible sorpresa de parte de los felinos que han venido de menos a más en lo que va de esta temporada.Y para cerrar las acciones de hoy, a las 21:00 horas la Jaropamex se medirá ante los Cardenales en el duelo que ha sido catalogado como el más atractivo de la jornada, ya que no existe favorito.Ambos vienen de caer en su última salida, por lo que seguramente saltarán con todo al diamante en busca de regresar a la senda del triunfo.» En el papel, el enfrentamiento luce cerrado. No se podría pensar en un equipo favorito en el duelo.