Abren votación por mejor foto del concurso Andréi Stenin

El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin abrió la votación en línea para elegir entre las finalistas la imagen ganadora del reconocimiento a Mejor Fotografía del certamen, al que se recibieron seis mil postulaciones desde 80 países, informó el comité organizador.La votación popular estará abierta hasta las 23:59 (hora de Moscú), del 31 de julio, y puede realizarse a través de alguna cuenta de diversas redes sociales: VKontakte, Facebook, Twitter o la red social china Weibo.Los resultados de esta votación se anunciarán el 1 de agosto y el autor de la fotografía más popular en Internet obtendrá el diploma del concurso, informó el comité, a través del Servicio de Prensa de Rossiya Segodnya.La encargada del concurso Andréi Stenin, y directora del servicio de proyectos visuales de Rossiya Segodnya, Oksana Oleinik, consideró que esta votación popular, al igual que la gira internacional de obras ganadoras constituye ya una tradición en el certamen que se realiza por cuarto año consecutivo con creciente interés y mayor calidad."El actual flujo de la información es un mundo global de imágenes visuales que no necesitan traducirse. El número de los aficionados a la fotografía crece anualmente y el espectador se hace cada vez más exigente. No sólo quiere ver una imagen bella sino también una historia que está por detrás”, sostuvo Oleinik.Luego de conocerse el fallo popular en agosto, en septiembre se tendrá la decisión del jurado profesional para otorgar los premios en las diversas categorías del certamen y el Gran Premio, en una ceremonia solemne que se celebrará en Moscú. Simultáneamente se inaugurará la exposición de sus obras y arrancará por ciudades del mundo la gira de fotografías ganadoras y premiadas.El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin es organizado por la agencia de información internacional Rossiya Segodnya bajo los auspicios de la comisión rusa para la UNESCO, busca apoyar a jóvenes fotógrafos y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual.Participan como socios mediáticos el portal de noticias Vesti.Ru, el canal estatal europeo Rossiya K; en la cobertura mediática lo hacen las agencia de noticias Sputnik, Notimex, ANA, PNA, Prensa Latina, así como la web RT, China Daily, The Nation, National Geographic Russia, Cuartoscuro, Contrastes y Young JOurnalistas, entre varios más.