Abril quería fundar asociación para mujeres violentadas

“Señor juez, temo por mi vida”, dijo Abril Pérez Sagaón



"Mi sobrino acaba de cumplir 18 años, cuándo asesinaron a su madre tenía 17, otro sobrino de 16 y uno más de 14": Javier Pérez, hermano de Abril, mujer asesinada en calles de la #CDMX #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) November 29, 2019

Desde el miércoles, trascendió el asesinato que, a quieno en un auto en movimiento.Fue un “tiro perfecto”, según los forenses, porque el asesino no lastimó a sus hijos ni a su abogado, quienes también iban en el coche. Pero meses antes de su deceso, Abril ya había denunciado a su esposo por violencia e incluso planeaba fundar una asociación para ayudar a mujeres violentadas.En entrevista durante el programa de Azucena Uresti en Fórmula, el hermano de Abril, Javier Pérez Sagaón, ahondó sobre las circunstancias que rodean la muerte de la mujer. Y destacó la ironía de que fuera asesinada el pasado lunes 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.Para nosotros fue una ironía porque ese día ella, me lo platicó antes, iba muy contenta porque iba a poder tramitar el procedimiento que la tenía muy azorada. Pero también sabía que era un día muy especial para ella porque era un día especial para las mujeres. A partir de que fue víctima, buscó crear una asociación en el norte para ayudar a las víctimas de la violencia. […] Ella estaba muy entusiasmada de formar una asociación con este carácter al norte de país. El norte tiene muchos rezagos en ese tema”, dijo Javier Pérez Sagaón.Asimismo, Javier detalló que los forenses le dijeron que tenían mucho tiempo de no ver “un tiro tan perfecto, tan mortal” como aquellos que arrebataron la vida de Abril.Es una increíble coincidencia que una motocicleta con un tirador experto haya disparado a mi hermana por la espalda y no haya dañado a mis sobrinos. Iban los dos sobrinos y también el abogado de su hermana. Fueron dos tiros de un calibre grueso, pero de una pistola. No fue un arma larga”, dijo.Javier y su hermana Anie Pérez Sagaón relataron en redes sociales que un juez dejó libre a Juan Carlos García, exesposo de Abril y exCEO de Amazon en México. Sin embargo, Javier reveló a la periodista Azucena Uresti que su excuñado ni siquiera se ha comunicado con la familia tras la muerte de Abril. Y, sin embargo, esperarán hasta que las autoridades encuentren al culpable en vez de señalarlo a él.Nosotros no podemos culpar a nadie por el simple hecho de que las circunstancias parecieran de que así es. Tenemos la palabra de la procuradora de que hará valer el principio de justicia, pero no podría [señalarlo]. Hemos sido muy prudentes en juzgar a una persona. [Pero] el crimen de mi hermana no va a quedar impune; eso te lo garantizo”, aseveró Javier, quien agradeció a la procuradora capitalina Ernestina Godoy por su sensibilidad en el caso.Por último, el hermano de Abril dijo que, aunque Juan Carlos García se comunicara con ellos, no estarían dispuestos a hablar con él, sea culpable o no del feminicidio. Javier puntualizó que el martirio que vivió Abril fue “sumamente pesado” para ella y por ello, tras obtener el divorcio, pensó en crear la asociación para ayudar a mujeres que habían vivido lo mismo que ella.