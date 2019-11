Abril sufría celos, agresiones y espionaje, hasta que fue asesinada

Ciudad de México.- El lunes pasado, mientras miles de mujeres marchaban en la Ciudad de México en contra de la violencia contra las mujeres, al sur de la capital, Abril era asesinada a balazos, un feminicidio más que se suma la larga lista de expedientes. En enero pasado, la víctima denunció que su esposo había tratado de asesinarla, tras estos hechos, es el principal sospechoso de ser el autor intelectual del crimen.







Alrededor de las 19:00 horas de la noche, Abril Cecilia ‘N’, de 46 años de edad, uno de sus hijos y su abogado, se dirigían al aeropuerto cuando fueron interceptados por dos sujetos que viajaban en una motocicleta en el cruce de avenida Insurgentes Sur y Rio Churubusco.



En ese momento, uno de los hombres armados disparó contra el vehículo en varias ocasiones, Abril recibió disparos en la nuca y espalda, mientras que su hijo sufrió una laceración en el oído. La mujer fue trasladada al hospital, donde murió minutos después; su familia sospecha de su exesposo, Juan Carlos ‘N’, como presunto autor intelectual.



Mi hermana fue víctima de violencia toda la vida que estuvo unida a este tipo, ella nos comentó días atrás que ya tenía una situación insalvable, estaba viendo la posibilidad de un divorcio porque él era demasiado celoso, le había contratado un investigador privado, de repente la seguían, ella sabía que tenía sus coches, su teléfono intervenido, entonces me decía ‘Javier, esto no es vida, yo no tengo vida”, comentó el hermano de la víctima.



El pasado 4 de enero, mientras dormía, Abril Cecilia fue atacada por Juan Carlos, en la denuncia de hechos, interpuesta el 16 de enero, la mujer relató que su expareja le dio un batazo en la cara y la arrastró a un vestidor mientras le gritaba ‘te voy a matar’, después la hirió en la barbilla con un bisturí y la asfixió hasta perder el conocimiento.



Uno de los hijos del matrimonio, de 15 años de edad, logró ingresar a la habitación y rescatar a su madre, posteriormente, ella denunció que mientras se ponían a salvo, el hombre se lesionó el brazo derecho y minutos después, tuiteó que su esposa ‘lo había matado’, además de acusarla de una supuesta infidelidad.



Como medida cautelar, se ordenó que Juan Carlos no podía acercarse ni a la víctima ni a su domicilio.



El pasado 20 de septiembre, el presunto feminicida fue ingresado al Reclusorio Oriente por el delito de feminicidio en grado de tentativa, pero cinco días después, el juez Federico Mosco González reclasificó el delito por lesiones y violencia familiar.



El juez puso como argumento que si la hubiera querido matar, la hubiera matado despierta y no dormida, entonces como tal, para él, era un acto de violencia familiar y no de un intento de homicidio o feminicidio y pues lo dejó en libertad”, agregó Javier, hermano de Abril Cecilia.



El pasado 8 de noviembre, tras interponer una apelación, el magistrado Héctor Jiménez López ordenó retirar la prisión preventiva como medida cautelar, y otro juez, Carlos Trujillo Rodríguez, ordenó su libertad tres horas después; Juan Carlos solo estuvo en prisión 49 días.



Con información de En Punto