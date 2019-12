Abril vivió un infierno de 10 años con su esposo, relata su hermano

"Infortunadamente le creía y así se fue tornando la situación cada vez más difícil", con violencia hacia ella, e intimidaciones y trato despectivo hacia los niños, detalló.



"Pero creo que ahí mi hermana cometió un error, debió separarse de inmediato y llevarse a sus hijos.

Hace 10 años se presentó el primer problema serio en la relación dey su esposo, por un tema de celos. Las diferencias fueron tan grandes que tuvieron que tomar terapia los dos, aunque el esposo se negó acudir en varias ocasiones, reveló Javier Pérez, hermano de la mujer que fue, cuando circulaba en su vehículo por calles de la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, y en compañía de sus tres hijos.Incluso, recordó en agosto de 2018 la pareja tuvo un pleito muy fuerte, Juan Carlos le apretó el cuello con intenciones de estrangularla, por lo que a partir de entonces Abril pensó en hablar con sus hijos y su todavía esposo para llegar a un"No obstante, ella se aguantó por sus hijos y porque no quería romper con su matrimonio. Sobre la carta que publicó Juan Carlos García, en la que dice que está dispuesto a colaborar para que se aclare el feminicidio de Abril Cecilia, es tan sólo una artimaña para crear confusión", estimó Javier Pérez en su plática conAfirmó que su excuñado está haciendo uso de sus conocimientos en gestión empresarial para; pero lo que diga los tiene sin cuidado, pues mientras tanto las autoridades están realizando las indagatorias y una buena investigación sobre el asesinato.Mencionó que Juan Carlos vivía en Santa Fe, en la Ciudad de México, donde el 4 de enero de este año agredió con un bate de beisbol y un cúter a su entonces esposa Abril Cecilia, y sería ese uno de los domicilios donde podrían buscarlo las autoridades procuradoras de justicia.Reveló que, casi de trámite, "porque era un tipo muy importante —como ejecutivo empresarial— y así se las gastaba, prácticamente cuando venía [a Monterrey] mi hermana era la que estaba atenta a nosotros, a él realmente le daba igual y así sabíamos nosotros que era, así que tampoco lo pedíamos que estuviera en las reuniones, con que mi hermana nos acompañara era muy grato".Comentó Javier que ellos le decían a su hermana que si tenía algún problema se divorciara, pero ellay ser mejor persona.Por su formación católica, ella quería conservar su matrimonio, siempre lo pensó 10 veces antes de buscar una separación para hacer una nueva vida. A ello se sumaba que, pues después de cada episodio de violencia y maltrato venía una fase de remordimiento y perdón, relató Javier.Expresó que, "sigue viviendo con la esperanza de tener a esa persona que le demuestra mucho amor y mucho arrepentimiento cuando tiene un acto de violencia y cada vez la explosividad era mayor."No sé cuál haya sido el verdadero motivo de mi hermana para seguir con este tipo a pesar de tantas vejaciones, tal vez una codependencia, porque económicamente estaba bien. Pero sobre todo quizá lo que pretendía era que a sus hijos no les faltara lo necesario; no lo sé, es una conjetura, porque nunca lo platicamos", expresó Javier."Este caso es digno de una película, la verdad es que el hombre era muy exitoso, era un tipo muy inteligente, que si su inteligencia también hubiera sido emocional hubiera sido el padre más cariñoso y dedicado a sus hijos; pero ese equilibrio hacia la parte emocional y afectiva estaba completamente roto", reflexionó.La familia Pérez Sagaón confía en las autoridades de la Ciudad de México, pues dicen que han platicado con la, quien le pidió a sus familiares que estuvieran tranquilos, porque están haciendo una investigación seria para dar con el responsable de la muerte de Abril Cecilia.