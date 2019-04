Abrirá los Billboard Taylor Swift

Ciudad de México.- Taylor Swift comenzará la gala de los Premios Billboard con una actuación de su nuevo sencillo "ME!"Swift lanzó la animada canción ayer por la mañana terminando un juego de varias semanas en el que fue revelando pistas a los fans sobre su nuevo proyecto.Será la primera en presentarse en la premiación del 1 de mayo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, donde Mariah Carey, Madonna, Maluma, Kelly Clarkson, Paula Abdul y BTS también tendrán actuaciones.Swift, quien ha ganado 23 premios Billboard, está nominada a mejor artista femenina y mejor artista de gira para la gala que se transmitirá en vivo por NBC.En una entrevista con Robin Roberts, Swift dijo que la canción se trata de adoptar tu individualidad y realmente celebrarla."Creo que con una canción pop tenemos la capacidad de hacer que las melodías se metan en la cabeza de la gente y quiero ser esa persona que haga que la gente se sienta mejor consigo misma", dijo.Swift escribió "ME!" con Urie y el coproductor Joel Little, el neozelandés famoso por producir el álbum debut de Lorde "Pure Heroine" de 2013. También ha trabajado en éxitos de Imagine Dragons y Khalid.Urie tendrá un doble papel en los Premios Billboard, pues la agrupación Panic! at the disco también se presentarán en la premiación. La banda está nominada a cuatro premios incluyendo mejor dúo o grupo, mejor artista rock, mejor canción rock "High Hopes" y mejor álbum de rock "Pray for the Wicked".