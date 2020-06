Abrirán bares y cantinas pero antros no

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Luego de más de dos horas en reunión del subcomité de salud, los alcaldes de la región llegaron al acuerdo de abrir bares, cantinas y billares a partir de este lunes, eso sí con los debidos protocolos sanitarios y con capacidad al 50%.



En este sentido, los presidentes del comité Claudio Bres y Francisco Saracho informaron que el procedimiento será el mismo, los alcaldes exhortarán a los dueños a firmar una carta compromiso para cumplir todas las disposiciones sanitarias y en caso de no obedecerlas se realizarán clausuras.



Otra de los grandes cambios será el horario de funciones, ya que solamente tendrán permitido dar el servicio hasta las 12 de la noche y no hasta las 2:00 am como anteriormente se acostumbraba.



No obstante, se dejó en claro que los antros y todo tipo de centros nocturnos todavía no estarán en disposición de reapertura, por lo que buscarán analizar más su situación.



Dicho acuerdo aplicará de manera unánime en los 10 municipios de la región norte, específicamente para negocios denominados como billares, cantinas y bares.