Abrirán el telón del Guardianes MX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego del parón obligado por la emergencia sanitaria del Coronavirus, el balompié mexicano regresa a la escena con la Jornada 1 del Apertura 2020.



Por tal motivo te presentamos, cómo y cuándo se llevarán a cabo los partidos de la Fecha 1 del certamen Guard1anes.



Para el jueves 23 de julio, el balón volvería a rodar en el estadio Alfonso Lastras para el juego entre el Atlético de San Luis frente a Bravos de Juárez.



Un día más tarde, en el Viernes Botanero, Necaxa se mediría a Tigres; mientras que más tarde el Mazatlán FC debutaría en la Liga MX contra el Puebla.



En los enfrentamientos del sábado 25 de julio, la cartelera estaría conformada de la siguiente manera: Cruz Azul vs Santos Laguna, Tijuana vs Atlas y Chivas vs León.



Para los juegos del domingo, Pumas se estrenaría en casa ante Querétaro, mientras que en el estadio Nemesio Díez, Toluca se mediría al vigente campeón, Monterrey.



Finalmente, la Jornada 1 del Apertura 2020 cerraría con un juego de alto calibre protagonizado por el Pachuca ante América en el dominado Monday Night.