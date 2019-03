Abrirán nuevo proceso contra ex secretario de Salud de Javier Duarte

El fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler informó que se abrirá una nueva carpeta de investigación contra Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud del ex gobernador Javier Duarte.Nemi Dib fue detenido en diciembre de 2017 acusado de incumplimiento de un deber legal, peculado y abuso de autoridad, sin embargo, ayer se revirtió su vinculación a proceso.Hoy, el fiscal del estado adelantó que se abrirá un nuevo proceso contra el ex funcionario, ahora por presuntos cargos de corrupción.“Tenemos nuevos datos de prueba en su momento el Fiscal anticorrupción determinará si vuelve a ejercitar acción penal ya con los nuevos datos que se han recabado en el tema de posible fraude”. indicó Winckler Ortiz.Nemi Dib estuvo al frente de la Secretaría de Salud de 2012 a 2014 y fue señalado por las supuestas irregularidades detectadas en la construcción de la Torre Pediátrica de Boca del Río, obra en la que se desviaron más de 30 millones de pesos.Winckler Ortiz indicó que salió libre porque ganó un amparo en donde un juez determinó que las pruebas de la investigación que existía en su contra, no eran suficientes.