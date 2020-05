Abrirán restaurantes el 10 de Mayo en Saltillo…Con restricciones

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El próximo Día de las Madres será diferente en Saltillo debido a las restricciones dictadas por el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste.



La buena noticia es que sí habrá restaurantes abiertos. La mala es que las madres mayores de 60 años o embarazadas no podrán acceder a los establecimientos.



Pero eso no es todo, además de la toma de temperatura en la entrada, los comensales deberán portar cubrebocas al acceder a los restaurantes.



Los establecimientos no podrán tener un aforo mayor al 25%, y las mesas deberán mantener entre ellas al menos 1.5 metros de separación.



Se deberá disponer de gel antibacterial en la entrada del restaurante y en los baños; deberá haber desinfección de áreas de trabajo y aseo cada 15 minutos con agua hiperclorada al 13 por ciento.



Todo el personal, como meseros, cocineros, cajeros y demás deberán portar guantes y cubrebocas en todo momento.