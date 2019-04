Absuelven a Lucía Bosé de demanda

Lucía Bosé fue absuelta de una denuncia por presunta apropiación indebida de un dibujo de Picasso, informó El País.La madre de Miguel Bosé fue demandada por la familia de Remedios de la Torre, su empleada durante 50 años y a quien el pintor regaló la obra, por lo que aseguraron ser los verdaderos dueños.El escultor español obsequió el dibujo "La Chumbera" con dedicatoria "Para Reme", el 12 de febrero de 1963. Sin embargo Lucía dijo que la obra no le había gustado a De la Torre, así que se lo regaló a ella.El dibujo estaba colgado, entre otras del artista malagueño, en la casa de Somosaguas, en Madrid, junto al resto de la colección de obras de la familia Dominguín-Bosé.Las demandantes, sobrinas de Remedios, aseguraron que su tía nunca regaló el dibujo y que al ser parte de sus pertenencias, ésta era parte de su herencia.Las herederas habían buscado a la familia Dominguín-Bosé para obtener la obra, pero al no tener respuesta interpusieron la demanda en el 2014.En el 2008, Lucía Bosé sacó a subasta en Christie's de Londres toda su colección de Picasso, incluida La Chumbera, obra que alcanzó un precio cercano a los 200 mil euros.Al parece esto se debió a que la actriz necesitaba dinero en efectivo para enfrentar la crisis del Museo de Los Ángeles, lugar que ella fundó ocho años antes y cerró en el 2007.La Fiscalía de Madrid había solicitado en su acusación contra Lucía Bosé una pena de dos años de prisión, una indemnización y una multa de ocho meses con cuota diaria de 20 euros.En el juicio, que se celebró el pasado 7 de marzo, Lucía siempre sostuvo que la obra que ha estado en litigio no era un cuadro sino un dibujo, estableciendo las diferencias entre una gran obra de Picasso y una menor.