Absusó de 200 narcotraficante colombiano

Un narcotraficante y paramilitar colombiano preso en Estados Unidos, habría violado a más de 200 menores de edad en un lapso no mayor a 5 años.Estas prácticas de Hernán Giraldo Serna alias "El Taladro", fueron relevados durante una investigación de la master en Derechos Humanos, Norma Vera Salazar, así como de la Secretaría de Interior de la región de Magdalena, al norte de Colombia.El delincuente, también conocido como "El Patrón", admitió haber tenido 38 hijos, sin embargo, la investigadora contabilizó 70, la mayoría hijos de las menores abusadas, todas menores de 14 años.Giraldo Serna es un ex narcotraficante y ex paramilitar colombiano, y además, antiguo miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)."El Taladro" controlaba la región de Magdalena, al norte de Colombia, durante el enfrentamiento entre narcoparamilitares, guerrillas y las FARC.Este personaje se entregó a las autoridades colombianas en 2006 durante la desmovilización de paramilitares.La Fiscalía de Colombia le imputó 705 delitos, los cuales afectaron a 4 mil víctimas.En el 2008, Giraldo Serna fue extraditado a Estados Unidos por actividades de narcotráfico, donde fue condenado a 16 años de prisión.Las autoridades colombianas esperan a que cumpla la condena en ese país, pero en su regreso deberá enfrentar la justicia por los abusos sexuales cometidos.Sobre los abusos a las más de 200 víctimas menores de 14 años, "El Taladro", se determinó que muchas de ellas eran entregadas por sus padres, por miedo o temor, aunque en otros de los casos por beneficios económicos.A Giraldo le gustaban las menores de tez blanca, vírgenes, fértiles y anchas de caderas, muchas de ellas quedaron embarazadas y pocas escaparon de su poder.La investigación arrojó que las que intentaron tener relaciones con otros hombres fueron asesinadas, ellas eran sometidas a violaciones y eran obligadas a trabajar para la organización criminal.