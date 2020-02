Abuchean a Belichick por presumir anillos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- >A los Patriotas nadie los quiere y aunque no están en el Super Bowl, Bill Belichick apareció en el campo del Hard Rock Stadium, la gente lo abucheó a más no poder y él “se puso las gafas” presumiéndoles sus anillos de campeón, lo que derivó en más antipatía hacia el Monje.



Previo al Super Bowl LIV, la NFL presentó a los integrantes del Equipo del Centenario y uno de los coaches elegidos es Belichick, rival directo de Miami al compartir división y un personaje polarizante que está noche recibió el abucheo más grande.



Al que no le fue mal fue a Tom Brady, no porque esté exento de detractores, sino porque fue presentado junto a los mariscales de campo que junto a él integran el selecto grupo de la Temporada 100 de la NFL, como Dan Marino, Joe Montana y Peyton Manning, entre otros.



Por supuesto que las más grandes ovaciones se las llevaron jugadores de 49ers y Chiefs, protagonistas del Super Bowl, así como los locales de los Delfines, además de leyendas muy respetadas sin importar colores como Jim Brown y Mike Ditka.