Abuchean a Gobernador de Jalisco en acto de AMLO

Abuchean a Gobernador de Jalisco en entrega de Programas Integrales del bienestar



— El Sol de México (@elsolde_mexico) 12 de mayo de 2019

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue abucheado y casi obligado a cancelar su discurso que daba en un acto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador."Como usted puede ver, todavía puede haber quienes piensen que las campañas no han terminado, nosotros tenemos muy claro que usted es el Presidente de México y lo vamos a apoyar con todo", dijo el Gobernador exculpándose ante el Presidente por lo gritos de "mentiroso", "corrupto" y "ratero" que le lanzaba la población de su propio Estado.Alfaro, de Movimiento Ciudadano, dejaba de hablar, quería guardar la calma, pero como los gritos no cesaban, respondió en dos ocasiones."Yo sé que hay quienes no entienden el momento en que está la Nación. A quienes quieran seguir confrontando al País, les decimos en Jalisco: estamos en otra sintonía, aquí ganó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y aquí ganó Enrique Alfaro como Gobernador de Jalisco. Así de sencillo y le duela a quien le duela", afirmó ante cientos de personas que acudieron al anuncio de los programas sociales del Gobierno Federal.A pesar de los gritos, Alfaro trataba de presentar sus acciones de Gobierno y le pedía al López Obrador apoyo para construir un puente entre Nayarit y Jalisco y un libramiento en Puerto Vallarta, lo cual el tabasqueño se comprometió.En su turno, López Obrador, como en otras ocasiones, pidió acabar con la confrontación."Ya chole con los gritos y con la falta de respeto a las autoridades. ¿Saben qué es eso? Con todo respeto, es politiquería, es lo que se llamaba en el viejo régimen que ya no debe de existir, es la llamada grilla", expresó el Presidente.