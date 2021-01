Abuelita en situación de calle protege a sus perros de la lluvia con bolsa de plástico

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En redes sociales se hizo viral el video de una mujer de la tercera edad que se refugió con sus seis perros dentro de una bolsa de plástico para protegerse de la lluvia.



La mujer, identificada como Soledad, es una persona en situación de calle que vive en Tijuana (Baja California).



Policías Municipales se acercaron a la anciana para pedirle que la acompañaran a un refugio, pero la señora Soledad rechazó la solicitud por el temor de perder a sus perros.



Omar Martínez, un periodista de Tijuana, difundió el video a través de la plataforma TikTok.



Los elementos de la policía intentaron convencer a la anciana de que no la iban a separar de sus animales, pero “el otro día así me dijeron y me quitaron a mis perros. No me quiero ir, no necesito ayuda”, respondió la señora.



Tras varios minutos de insistir, Soledad aceptó marcharse a la casa de uno de sus hijos con todos sus animales.



Luego de estar con su hijo, Soledad regresó al mismo espacio en la banqueta donde ha vivido por seis años. “Sí, la policía me llevó a la casa de mi hijo y ahí me estuve un ratito y ahí me acosté para no darles problemas a los judiciales que querían protegerme de la intemperie”.







La señora Soledad indicó al periodista que le gustaría tener un lugar propio para cuidar sus perros, y agregó que proteger a los animales es su mayor gusto en la vida.